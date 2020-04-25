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السبت 25 أبريل 2020 الموافق 02 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

خطوات الاشتراك في منصة watch it .. عروض واتش ات في رمضان لمشاهدة مسلسلات 2020

السبت 25/أبريل/2020 - 03:24 م
watch it
watch it
الدستور
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يتجه الكثير إلى مشاهدة مسلسلات رمضان 2020 عبر منصة watch it واتش ات قبل وخلال موائد الإفطار تعويضا عن الخروج من المنازل جراء إجراءات الدولة المصرية للحد من خطر تفشي فيروس كورونا المستجد، لتتيح المنصة عروضًا جديدة بمناسبة شهر رمضان الكريم عقب العرض الاخير بمشاهدة واتش ات لمدة شهر مجاناً.

ويساهم واتش ات Watch iT في الترفيه عن المواطنين، وذلك من خلال المحتويات الخاصة بالمنصة من خلال عرض أهم  وأروع الأعمال الدرامية وأقوى الأفلام والمسرحيات وأنجح البرامج التلفزيونية، خلال شهر رمضان 2020.

عروض منصة watch it


وأعلنت الشركة المصرية للاتصالات (وي – WE)، عروض وخصومات وصلت إلى 50% على اشتراك منصة watch it المتخصصة في تقديم المحتوى الترفيهي بمناسبة شهر رمضان المعظم 2020/1441، وذلك لعملاء الإنترنت المنزلي والمحمول (ADSL – Mobile data)، بدء هذا العرض يوم أمس الجمعة الموافق 24/4/2020.

ومن المقرر أن تكون سعر الباقة الشهرية 30 جنيهًا مصريًا، أو الباقة الربع سنوية وقيمتها 60 جنيها والتي كان سعرها 120، ويتم التجديد تلقائيا.

خطوات الاشتراك في منصة Watch iT

  • خطوات بسيطة للتسجيل عبر المنصة
  • الدخول من خلال الموقع الإلكتروني اضغط هنا
  • إنشاء حساب جديد عن طريق الايميل او رقم الهاتف
  • وايضا يمكن تحميل تطبيق Watch iT على أنظمة الأندرويد والأيفون

والتسجيل من خلال حساب جديد للمشتركين الجدد او تفعيل الحسابات القديمة اذا كانت موجودة من قبل، وتضم منصة Watch iT العديد من الأفلام والأعمال الدرامية والبرامج التلفزيونية والأحداث الرياضية والموسيقى بدون توقف.

تابع أيضا:


ويعمل فريق واتش ات على إضفاء الطابع التشويقي من خلال العروض المستمرة خاصة الشعب المصري في شهر رمضان المبارك، حيث تعمل شركات الهواتف النقالة إلى التعاون مع المنصة وتخفيف الأسعار على عملائهم.

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