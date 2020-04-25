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السبت 25 أبريل 2020 الموافق 02 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

آخر تطورات انتشار فيروس كورونا المستجد فى العالم

السبت 25/أبريل/2020 - 03:34 م
كورونا
كورونا
وكالات
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فيما يلي آخر التطورات المتعلقة بانتشار فيروس كورونا المستجد الذي أودى بحياة أكثر من 197 ألف شخص في العالم.

تعهدت عدة دول بينها فرنسا وألمانيا وأطراف اقتصادية خاصة، بالعمل إلى جانب منظمة الصحة العالمية لتسريع إنتاج لقاحات وعلاجات وفحوصات الكشف عن الوباء، وجعلها متوافرة للجميع.

خلّف الوباء ما لا يقل عن 197303 وفاة في جميع أنحاء العالم منذ ظهور الفيروس في ديسمبر في الصين، وفق حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس استنادًا إلى مصادر رسمية السبت.

وبلغ عدد الإصابات مليونين و821 ألفًا و30 إصابة سُجلت رسميًا في 193 دولة ومنطقة منذ بداية الوباء.

والولايات المتحدة هي الدولة الأكثر تضررًا بـ51949 وفاة، تليها إيطاليا بـ25969 وفاة ثم إسبانيا مع 22902 وفاة وفرنسا مع 22245 وفاة، وبريطانيا بـ19506 وفيات.

تتوقع الولايات المتحدة تراجع اقتصادها في الفصل الثاني من السنة مع انخفاض إجمالي ناتجها الداخلي حوالى 12% وارتفاع نسبة البطالة إلى 14% تحت تأثير انتشار وباء كوفيد-19، قبل معاودة الانتعاش اعتبارا من الصيف.

من جهتها تتوقع إيطاليا أن يصل العجز العام إلى 10.4% من إجمالي الناتج الداخلي، والدين إلى 155.7% في 2020.

في روسيا يتوقع البنك المركزي تراجع إجمالي الناتج الداخلي إلى نسبة 6% في 2020 بسبب فيروس كورونا المستجد وهبوط أسعار النفط.

هبت الدولتان الفرنسية والهولندية لنجدة شركة الطيران "إيرفرانس- كا إل أم" في مواجهة العواقب الكارثية لانتشار فيروس كورونا المستجد، بنحو عشرة مليارات يورو من القروض المباشرة أو المصرفية.

وأعلن صندوق النقد الدولي، عن مساعدة طارئة بقيمة 309 مليون دولار للموزمبيق لمكافحة الوباء.

في سريلانكا، سيرفع حظر التجوال اعتبارا من الإثنين.

خففت الحكومة التشيكية المزيد من القيود معلنة فتح الحدود أمام المسافرين في رحلات أعمال القادمين من الاتحاد الأوروبي.

وافقت إسرائيل على تخفيف جديد وسمحت بشروط بإعادة فتح العديد من المتاجر بما يشمل مطاعم ومقاهى.

ستعيد المتاجر والمدارس فتح أبوابها تدريجيا في بلجيكا اعتبارا من منتصف مايو.

مددت الباراجواي حتى 3 مايو إجراءات العزل "المشددة".

دعا عدد من قادة سكان الأمازون الأصليين إلى مساعدة دولية في ظل عدم وجود منشآت لديهم وخصوصا مرافق طبية وحذروا من مخاطر زوال مجتمعاتهم.

فتحت تحقيقات قضائية في كولومبيا بحق وزير الزراعة رودولفو إنريكي زيا، وكذلك أربعة حكام و41 موظفا بلديا للاشتباه بضلوعهم بالفساد في إدارة أموال مخصصة لمكافحة وباء كوفيد-19.

وأعلنت شركتا جوجل وآبل اللتان تطوران معا تكنولوجيا تتيح تتبع الأشخاص الذين كانوا على تواصل مع مرضى كوفيد-19 بهدف المساهمة في وقف انتشار الوباء، أن المستخدمين سيتمكنون من التحكم ببياناتهم.

وكشفت مدينة نيس (جنوب شرق فرنسا) السبت، عن إلغاء نسخة 2020 من مهرجان الجاز الذي أنشئ في العام 1948، وكان من المقرر عقده في الفترة من 17 إلى 21 يوليو.

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