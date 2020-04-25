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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

قيادى بمستقبل وطن: سيناء تشهد أكبر نهضة وإعمار فى عهد السيسى

السبت 25/أبريل/2020 - 03:32 م
الدكتور سامي فتحي
الدكتور سامي فتحي
أشرف لاشين
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أكد الدكتور سامي فتحي سوس، أمين الشئون الاقتصادية والاستثمار بمحافظة سوهاج بحزب مستقبل وطن، أن سيناء تشهد أكبر عملية نهضة وإعمار في تاريخها في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، الذي يقود العبور الثاني إلى سيناء، مشيدًا بافتتاح حزمة من المشروعات التنموية الجديدة في سيناء، تزامنًا مع ذكرى تحريرها اليوم 25 أبريل.

وأوضح سوس، في بيان له اليوم، أن سيناء تلك القطعة الغالية من قلب مصر، وروت أرضها بدماء المصريين من أجل استردادها بعد معركة الشرف والكرامة، ومنذ وصول الرئيس إلى الحكم، وأرض الفيروز تشهد صحوة تنموية واسعة، واستغلالًا لكل الموارد المتاحة، ووضع سيناء في مصاف المناطق الجاذبة للاستثمار، بما يعود بالنفع على مصر واقتصادها القومي.

وأشار القيادي بحزب مستقبل وطن، إلى أن سيناء شهدت تنمية بقيمة 600 مليار جنيه، أبرزها: 2 جامعة، و3 مطارات، و2 ميناء رئيسى، و5 مدن جديدة، وشبكة أنفاق على أعلى مستوى آخرها نفق الشهيد أحمد حمدي "2"، لعمل ربط كامل لسيناء، وكذلك مصانع الأسمنت، و12 مصنعًا للرخام، وازدهار الحركة السياحية فى سيناء.

ولفت سوس إلى أن الدولة تتبنى استراتيجية متكاملة لتعمير وتنمية سيناء جنبًا إلى جنب مع  مكافحة الإرهاب وملاحقة أذنابه تحت شعار "يد تبنى ويد تحمل السلاح"، إيمانًا من القيادة السياسية بأهمية البناء والتعمير، من خلال خطة تنموية متكاملة.

وتقدم سوس، بالتهنئة القلبية للرئيس عبدالفتاح السيسى والفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وصقور وبواسل القوات المسلحة والشعب المصرى العظيم بمناسبة الذكرى الـ38 لعيد تحرير سيناء، مؤكدًا أن هذه الذكرى أصبحت محفورة بحروف من نور داخل قلوب وعقول كل المصريين.

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