مستشار بأكاديمية ناصر: الشعب يعيش فى النعم بفضل الله ثم الشهداء

قال اللواء عادل العمدة، مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن الشعب المصرى يعيش فى تلك النعم بمصر بفضل الله ثم الشهداء الذين ضحوا بدمائهم على أراضى سيناء على مدار التاريخ.وأضاف "العمدة"، خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على قناة "الأولى"، أن شبه جزيرة سيناء قاعدتها فى اتجاه البحر المتوسط ورأسها فى رأس محمد ومطلة على البحر الأحمر.وأوضح مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، أنها تمر بها قناة السويس من الجانب الأيسر، والذى يعتبر أهم مجرى ملاحى، حيث إن 30% من حجم التجارة العالمية يمر منه.