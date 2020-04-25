خالد الجندى يطالب وزير الأوقاف بإذاعة القرآن فى المساجد

ناشد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، بالاستجابة بإذاعة القرآن قبل أذان المغرب في المسجد خاصة خلال أجواء رمضان.وأضاف الجندي، خلال برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، أن الأذان أو القرآن بسبب الاعتراض على الميكرفونات خطأ ونختلف معك، لأن القرى تحتاج لذلك، وكما يحدث لبث الروح الوطنية بتشغيل أغاني في سيارات تجوب الشوارع نحتاج لسماع القرآن في الشوارع.وأشار الجندي، إلى أن الشعب يريد ذلك حتى الإخوة الأقباط، ولا داعي لتعطيل الدعوة، والمصلحة العامة تجوب بالمصلحة الخاصة.