بريطانيا تشجع الشركات على العودة للعمل مع استعدادها لتخفيف قيود كورونا

كشفت صحيفة "تليجراف" البريطانية، اليوم السبت، عن أن أصحاب الأعمال التجارية يتلقون نصائح سرية من الوزراء البريطانيين حول كيفية إعادة الناس إلى العمل خلال الأيام والأسابيع المقبلة، وسط مخاوف متنامية من التأثير الاقتصادى للحجر الصحي المفروض لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).وذكرت الصحيفة- في تقرير على موقعها الإلكتروني- أن الحكومة تعتقد أن هناك مساحة كافية في القيود الاجتماعية والصحية المفروضة حاليًا لإعادة المزيد من الناس إلى أعمالهم، مضيفة أن الحكومة البريطانية تشجع الشركات على إعادة فتح أبوابها مرة أخرى، مشيرة إلى أن سلسلة مطاعم "ماكدونالدز" وشركات البناء والحديد "بيرسيمون" و"بريتيش ستيل" من الشركات التي أعلنت مؤخرًا أنها ستعود إلى العمل رغم الحجر الصحي في البلاد، وذلك ضمن عدد متنامٍ من الأعمال التجارية يتبع النهج نفسه.وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء بعد تلقي الوزراء البريطانيين تأكيدات من المستشارين العلميين بأن بريطانيا بحلول منتصف مايو المقبل ينبغى أن تكون في موقف يسمح لها ببدء رفع قيود الحجر الصحى، فيما يجمع فريق من الخبراء تقريرًا مفصلًا حول إمكانية وتداعيات عودة العمل، على أن يتم رفعه إلى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون خلال الأسبوع المقبل.ونوهت الصحيفة بأن بيانات جديدة كشفت عن أن عددًا متزايدًا من البريطانيين يغامرون بالخروج إلى المحلات والمتنزهات وأماكن العمل مع تزايد استياء البلاد من البقاء في المنزل.ونقلت الصحيفة عن مصدر في الحكومة البريطانية، دون الكشف عن هويته، قوله إنه "إذا التزم الناس بالقواعد واتبعوا تعليمات التباعد الاجتماعى، سنكون أكثر من سعداء بعودة الأعمال التجارية على هذا الأساس".