«الحرية المصرى» يهدى أوبريت «تعظيم سلام» لروح محمد الحوفى

أكدت نرمين ميشيل، امينة التواصل المجتمعى بحزب الحرية المصري، أن الشهيد هو درع حصين، دفع روحه ثمنا لدفاع عن الدولة، فهو وهب نفسة كى يصون كل شبر ببلاده.وأشارت إلى إنه يجب تقديم التهنئة فى يوم عيد تحرير سيناء لكل شهداء الجيش الذين كانوا سببا فى تحرير أرض الفيروز من العدو الصهيونى.وفى نفس السياق، أكدت أمينة التواصل المجتمعى بحزب الحرية المصرى أنهم قدموا أوبريت" تعظيم سلام " أهداء لروح الشهيد محمد الحوفى فى ذكرى تحرير سيناء الـ 38 كايقونة مصرية لكل بطل سال دمه حفاظآ على الدولة المصرية التى ذكرت فى القرأن والأنجيل.وقال على علاء أمين أمانة التواصل المجتعى بمحافظة القاهرة، أنه غنى أوبريت " تعظيم سلام " إيمانآ منه بحق هؤلاء الأبطال الذى أعلنو التضحية منذ بداية القسم حتى أخر لحظة فى عمرهم، فهم على موعد مع الجنة، لذك اقدم الأوبريت لكل شهيد ضحى بروحة دفاعآ عن كل حبه رمل فى تراب بلاده.وتقدم أمين بالشكر للدكتور هشام الرفاعى كاتب الأوبريت الذى وصفت كلماته معنى التضحية الحقيقى التى يقوم بها رجال على خط النار ولا يهابون الموت، عقيدتهم دائما النصر أو الشهادة.