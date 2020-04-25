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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

11 وصية إيمانية للفوز بشهر رمضان

السبت 25/أبريل/2020 - 03:19 م
شهر رمضان
شهر رمضان
أميرة العناني
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أوصى الدكتور هاني تمام، عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر الشريف، الصائمين بعدد من الأمور، لأن فيها أجرا لهم، ومن بينها الحرص على دعوة الإفطار.

واستشهد بما قاله صلى الله عليه وسلم: «وللصائم عند فطره دعوة لا تُرد»، قائلًا: «بشرى عظيمة للصائمين فلنحافظ عليها، تقبل الله منا ومنكم، ورزقنا الرحمة والمغفرة والعتق من النار».

وذكر أيضا قول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رمضان: « واستكثروا فيه من أربع خصال: خصلتين ترضون بهما ربكم، وخصلتين لا غنى لكم عنهما، فأما الخصلتان اللتان ترضون بهما ربكم: فشهادة أن لا إله إلا الله، وتستغفرونه، وأما اللتان لا غنى بكم عنهما: فتسألون الله الجنة، وتعوذون به من النار». «صحيح بن خزيمة، شعب الإيمان».

ووجه عدة نصائح إيمانية لشهر رمضان، بادئنا بحديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا كَانَ أَوَّلُ لَيْلَةٍ من شَهْرِ رَمَضَانَ صُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ وَمَرَدَةُ الْجِنِّ، وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ فلم يُفْتَحْ منها بَابٌ، وَفُتِّحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ فلم يُغْلَقْ منها بَابٌ وَيُنَادِي مُنَادٍ يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ أَقْبِلْ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلكَ كُلُّ لَيْلَةٍ». «سنن الترمذي، وابن ماجه».

وقال إن من النصائح التي أُذكر بها نفسي وأحبابي ما يلي:

1ـ نعاهد أنفسنا في هذه الليلة الأولى من رمضان على طاعة الله والبعد عن معصيته ظاهرًا وباطنًا.

2 ـ تجديد النية في الصيام والقيام إيمانًا واحتسابًا. قال صلى الله عليه وسلم «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ، إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» وقال: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ». «صحيح البخاري ومسلم»

ومعنى إيمانًا: أي تصديقًا واعتقادًا بفرضية صيامه عليه، وفضيلة قيامه.

ومعنى واحتسابًا: أي نريد بهذا العمل وجه الله وحده ونحتسب أجره وثوابه عنده وحده سبحانه.

3 ـ تصفية القلب لله، ومسامحة جميع الخلق والعفو عنهم؛ عسى الله أن يسامحنا ويعفو عنا.

4 ـ عدم الانشغال بعيوب الناس وترك الوقوع في أعراضهم مهما كان، والانشغال بالله وحده.

5 ـ عفة اللسان والنطق بالخير، والبعد عن الفُحش والبذاءة والغيبة والنميمة والكذب.

6 ـ ترك مشاهدة المسلسلات الهابطة، والبرامج المستفزة وغير ذلك مما يضيع الوقت.

7 ـ الإكثار من قراءة القرآن وسماعه وتدبره.

8 ـ الإكثار من ذكر الله، والاستغفار، والدعاء، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.

9 ـ السعي في قضاء حوائج الناس والتخفيف عنهم.

10 ـ الصدقة يوميًّا على خلق الله من الفقراء والمحتاجين حتى ولو كانت قليلة.

11 ـ رعاية الحيوانات في الشوارع وتقديم الأكل والشرب لها، فمن لا يَرحم لا يُرحم.

وختم تصريحه، قائلا: لنحذر جميعًا: من قول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أَتَانِي جِبْرِيلُ، فقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، مَنْ أَدْرَكَ رَمَضَانَ فَلَمْ يُغْفَرْ لَهُ، فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ، قُلْتُ: آمِينَ» ( صحيح ابن حبان )

ودعا الله أن يوفقنا لطاعته ومرضاته في هذا الشهر الكريم، وأن يتقبل منا، وأن يرفع عنا البلاء والوباء.

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