جنوب إفريقيا تفرض حظرًا للتجول مطلع مايو

قررت جنوب إفريقيا فرض حظر للتجوال اعتبارًا من مطلع الشهر المقبل، في الوقت الذى تعتزم فيه السماح بعودة محدودة للقوى العاملة في قطاعات الاقتصاد، الذي يتجه إلى التوقف بشكل فعلي بسبب حالة إغلاق للحد من انتشار فيروس كورونا.ووفق ما نقلته وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم السبت، عن حكومة جنوب إفريقيا يبدأ حظر التجوال، مع السماح بتوصيل المواد الغذائية خلال ساعات عدم الحظر.وفاقم الوباء والإغلاق الذي بدأ سريانه في 27 مارس الماضي لاحتواء انتشار الفيروس المشكلات التي تعاني منها البلاد، حيث توقع البنك المركزي انكماشًا في إجمالي الناتج المحلي بنسبة 6.1 % هذا العام.