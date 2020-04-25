هل استخدام مستحضرات التجميل يفسد الصيام؟.. الإفتاء تجيب





أجابت دارالإفتاء المصرية على سؤال حول حكم استخدام المراهم وكريمات الجلد ومستحضرات التجميل في نهار رمضان؟.وقال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن استخدام المراهم وكريمات الجلد ومستحضرات التجميل لا يفسد الصوم.وأضاف وسام، خلال مقطع فيديو بثته الصفحة الرسمية لدار الإفتاء على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" أن هذا الحكم يسرى حتى وإن ترتب عليه تشرب الجلد هذه المستحضرات.وأوضح أمين الفتوى أن العلة في ذلك أن الصوم يفسد بما يدخل للجوف من منفذ مفتوح معتاد، أما يتشربه الجلد ونحو ذلك فإنه لا يفسد الصوم ولا يؤثر على صحة الصيام.