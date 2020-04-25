تجديد حبس عاطل لاتهامه بحيازة نصف كيلو حشيش بالنزهة

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح النزهة تجديد حبس عاطل 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة نصف كيلو من مخدر الحشيش بقصد الاتجار.وتعود تفاصيل الواقعة عقب تمكن إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطل له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس، حال استقلاله إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة النزهة، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 575 جرامًا ومبلغ مالى وهاتف محمول.وبمواجهته اعترف أمام اللواء نبيل سليم، مدير المباحث، بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائه، والسيارة لتسهيل تنقلاته.تم اتخاذ الإجراءات القانونية.