شباب يعزفون أغنية «رمضان جانا» أون لاين (فيديو)
السبت 25/أبريل/2020 - 03:15 م
ياسمين عباسطباعة
استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى، مقطع فيديو يرصد شبابا يعزفون أغنية "رمضان جانا" أون لاين بأكثر من آلة عزف، وذلك في إطار التزامهم بالإجراءات الاحترازية للدولة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.
واستخدم العازفون برنامج "الفيديو كونفرانس" كوسيلة للتلاقي، إذ قام كل عازف بمتابعة زملائه من أجل إظهار محتوى جيد يليق بتاريخ الأغنية، وبالفعل لاقت إعجاب الكثير وتداولها الكثير على مواقع التواصل الاجتماعي.
واستعان العازفون بآلات مختلفة، أبرزها: "الناي، الكمان، الجيتار، البيانو، التشيلو"، من أجل إخراج الأغنية بشكل لائق. شاهد
واستخدم العازفون برنامج "الفيديو كونفرانس" كوسيلة للتلاقي، إذ قام كل عازف بمتابعة زملائه من أجل إظهار محتوى جيد يليق بتاريخ الأغنية، وبالفعل لاقت إعجاب الكثير وتداولها الكثير على مواقع التواصل الاجتماعي.
واستعان العازفون بآلات مختلفة، أبرزها: "الناي، الكمان، الجيتار، البيانو، التشيلو"، من أجل إخراج الأغنية بشكل لائق. شاهد