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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

النرويج تقرر تمديد حظر الفعاليات الكبرى حتى أول سبتمبر

السبت 25/أبريل/2020 - 03:14 م
النرويج
النرويج
وكالات
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مددت الحكومة النرويجية حظر الفعاليات الثقافية والرياضية الكبرى لمدة شهرين ونصف الشهر حتى مطلع سبتمبر المقبل، في إطار مكافحة جائحة كورونا.

وأعلن إبيد رايا، وزير الثقافة النرويجي، في أوسلو اليوم السبت حظر جميع المهرجانات الموسيقية والحفلات والفعاليات الأخرى التي يشارك فيها أكثر من 500 شخص طوال أشهر الصيف.

وستعلن الحكومة قرارها الخاص بالفعاليات التي يقل عدد المشاركين فيها عن 500 شخص، يوم الخميس المقبل.

وكان منظمو المهرجانات في النرويج ومنظمون آخرون طالبوا الحكومة بإصدار بيان واضح بشأن تنظيم مثل هذه الفعاليات خلال الفترة المقبلة.

ويعني قرار الحكومة الصادر اليوم أنه لن تقام مباريات كرة قدم احترافية في البلاد بحضور جمهور حتى بداية الموسم المقبل.

ووصل عدد حالات الإصابة بكورونا في النرويج إلى حوالي 7500 حالة حتى الآن، والوفيات إلى.193

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