استعجال تقرير تحليل مخدرات المتهم فى حادث الصف

استعجلت نيابة الصف برئاسة المستشار محمد صلاح، تقرير الطب الشرعي حول تحليل المخدرات الخاص بسائق السيارة التريلا المتهم بالتسبب في مصرع وإصابة 31 شخصًا، في حادث تصادم على الطريق الدائري الإقليمي بمنطقة الصف خلال فترة حظر التجوال.تسلمت النيابة تقارير لجنة مهندسي المرور المكلفة بفحص السيارة المتسببة في الحادث و١٤ سيارة اخرى متضررة وتنتظر تقرير تحليل المخدرات الخاص بالمتهم للتصرف في القضية بإحالتها للمحاكمة الجنائية.وقال السائق في تحقيقات النيابة الصف إنه يوم الحادث فوجئ بتوقف صف طويل وعدد كبير من السيارات فحاول تفاديها إلا أن عجلة القيادة اختلت بيده ولم يتمكن من السيطرة على السيارة لثقلها فارتطم بالسيارات المتوقفة بكمين الحظر.أمرت نيابة الصف بحبس المتهم على ذمة التحقيقات ووجهت بإشراف المستشار يحيى الزارع، المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة الكلية للمتهم اتهامات القتل الخطأ لـ17 شخصًا، والإصابة الخطأ لـ14 آخرين، وإتلاف ممتلكات الغير وهي عبارة عن ١٤ سيارة دهسها بالكامل.وكانت ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة القبض على السائق بعد هروب دام أربعة أيام عقب الحادث وتبين أنه يدعى "مسعد. ع. أ "، ويبلغ من العمر 48 عامًا مقيم بقرية ميت غمر بمحافظة الدقهلية.وكشفت التحقيقات عن أن الكمين كانت متوقفة به ١٤ سيارة ضمت ٨ سيارات ملاكي و٦ أجرة وميكروباص، كان ضباط الكمين يفحصون خطوط سيرها، وأسباب تواجدها في الشارع وقت سريان حظر التجول.وشكلت النيابة لجنة من مهندسي المرور لفحص السيارة المتسببة في الحادث، والتأكد من وجود عطل بها من عدمه، وفحص السيارات المتضررة، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة كاملة.