ضبط مواطن لاتجاره بالعملات الأجنبية فى السوق السوداء بالدقهلية

ألقى ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالدقهلية القبض على شخص بدكرنس وبحيازته كميات كبيرة من العملات الأجنبية للاتجار بها بشكل غير شرعي خارج نطاق السوق المصرفية.تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية إخطارًا يفيد بورود معلومات بقيام أحد الأشخاص بدكرنس سبق اتهامه في قضية اتجار في النقد لقيامة بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق في مجال الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبى وبأسعار السوق السوداء متخذًا من محل يملكه مسرحًا لمزاولة نشاطه غير المشروع ومقابلة عملائه المترددين عليه.وبتكثيف التحريات توصلت إلى قيام المتحرى عنه ببيع وشراء العملات الأجنبية بأسعار السوق السوداء متخذًا من المحل مسرحًا لمزاولة نشاطه غير المشروع ومقابلة عملائه المترددين عليه وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهم بالمحل.وعثر بحوزته مبالغ مالية "عملات أجنبية ومحلية" وبمواجهته اعترف بنشاطه في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة بالواقعة التي باشرت التحقيقات.