30 مايو.. الحكم فى دعوى إقالة كمال الهلباوى

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حجز الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، يطالب فيها بإقالة كمال الهلباوي من عضوية المجلس القومى لحقوق الإنسان، مختصمًا رئيس مجلس الوزراء والمجلس القومي لحقوق الإنسان، بسبب دعوته للمصالحة مع الإخوان من خلال اقتراح إنشاء مجلس حكماء، إداريًا للحكم بجلسة 30 مايو المقبل.ذكرت الدعوى التى حملت رقم 38376 لسنة 72 ق، أنه بعدما ظل الهلباوى المتحدث الرسمى لجماعة الإخوان الإرهابية المحظورة لسنوات عدة سافر فيها العديد من الدول، وظل يمثل تلك الجماعة ويعتنق فكرها وينشر ذلك الفكر في الدول التى يسافر إليها، وكان يتحدث عنهم بكل استماتة كونه واحدًا وفردًا أساسيًا من تلك الجماعة.وأشارت الدعوى، إلى أنه من المعروف عن الهلباوى منذ أيام مؤسس تلك الجماعة حسن البنا وهو الداعم الأول لهم والمساند لهم في كل المواقف، وظل على هذا المنوال طوال السنوات السابقة عن تولى محمد مرسى رئاسة الجمهورية، إلا أنه منذ ذلك التاريخ والذى أعلنت فيه تلك الجماعة ترشيح مرشح من بينها لرئاسة الجمهورية فانتفض الهلباوى ثائرًا رافضًا ذلك الأمر، معللًا ذلك أن الجماعة ليس من أفكارها أو سياساتها تولى منصب سياسى، وأنها بذلك الأمر لا تبعد كثيرًا عن الحزب الوطنى المنحل، وأعلن انشقاقه عن جماعة الإخوان وظل مستترًا بعيدًا ويظهر بين الحين والآخر ويتكلم عن تلك الجماعة وعيوبها وما كانوا ينوون فعله ولكنه في داخله ووجدانه ينتمى بكل خلجاته إلى تلك الجماعة المحظورة- حسب الدعوى.