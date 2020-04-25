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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

وزير الاتصالات: اهتمام رئاسى بتمكين المرأة تكنولوجيًا

السبت 25/أبريل/2020 - 03:10 م
الدكتورعمرو طلعت
الدكتورعمرو طلعت
طارق عتمان
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قال الدكتورعمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الوزارة مهتمة بتدريب وتعليم الفتيات ورائدات الأعمال من السيدات، مشيرًا إلى أن هناك مجموعة من برامج للتعليم عن بعد مخصصة لإعادة تأهيل وتطوير المرأة المصرية وتجهيزها إلى سوق العمل، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية وجهت بضرورة الإسراع فى دعم المرأة المصرية تكنولوجيًا.

وأكد الوزير في تصريحات لـ"الدستور" أن الدولة مهتمة بمساعدة ودعم المرأة المصرية وتمكينها باستخدام تكنولوجيا المعلومات في العمل عن بُعد من خلال برامج تدريب على أدوات تكنولوجيا المعلومات المختلفة والتسويق الرقمي والتجارة الإلكترونية، والتي ستؤدي إلى خلق مزيد من فرص العمل ودعم المرأة المعيلة وتمكينها بما يحقق لها عوائد اقتصاية مناسبة.

وأشار "طلعت" إلى أن استراتيجية الوزارة تستهدف تنتفيذ منظومة التحول الرقمي الشامل على المستوى التقني وتوفير بنية تحتية رقمية من سرعات عالية وأنظمة اتصالات متقدمة، بالإضافة إلي تقديم الخدمات الحكومية المميكنة للتيسير علي الموطن المصري، مع تأهيله لهذا التحول الشامل في كل قطاعات الدولة.

في نفس السياق، شاركت مصر، ممثلة في وزارة الاتصالات، في احتفال افتراضى بمناسبة "يوم الفتيات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 2020 " والذي نظمه الاتحاد الدولي للاتصالات ITU، واستضاف خلاله حوارًا إلكترونيًا بعنوان "الفتيات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات: تحفيز الجيل القادم"، وسلط الحوار الإلكتروني الضوء على أهمية مشاركة الحكومات في تمكين النساء من خلال التكنولوجيا، ويلفت الانتباه إلى شخصيات توفر القدوة والتوجيه وكيف يمكنها تحفيز الفتيات والشابات للإقبال على وظائف في مجال التكنولوجيا.

كما تضمن الاحتفال جولة حول العالم مدتها 24 ساعة، تشمل مقتطفات من بعض الاحتفالات بيوم الفتيات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي تقام حول العالم، ويهدف اليوم الدولي للفتيات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى تشجيع الفتيات والشابات وتمكينهن من الالتحاق بدراسات ووظائف فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والذي يشهد نموًا متصاعدًا، مما سيمكّن كل من الفتيات وشركات التكنولوجيا من جني فوائد زيادة مشاركة الإناث في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وزير الاتصالات: اهتمام رئاسى بتمكين المرأة تكنولوجيًا
وزير الاتصالات: اهتمام رئاسى بتمكين المرأة تكنولوجيًا

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