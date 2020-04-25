بالتعاون مع الأوقاف.. هيئة الكتاب: إتاحة 10 عناوين من «رؤية» عبر بوابة الثقافة

أعلنت الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، إتاحة سلسلة «رؤية» عبر بوابة الثقافة المصرية بصيغة pdf، وهي أبرز سلسلة فى مجال الثقافة الدينية والفكر الديني بالتعاون والتنسيق المستمر بين وزارتي الثقافة والأوقاف؛ وذلك ضمن مبادرة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة «خليك في البيت.. الثقافة بين إيديك».وتتضمن سلسلة رؤية العناوين التالية:1. الحوار الثقافي بين الشرق والغرب.2. بناء الشخصية الوطنية.3. فقه الدولة وفقه الجماعة.4. مفاهيم يجب أن تصحح في فقه السيرة والسنة.5. حماية دور العبادة.6. الكليات الست.7. ضلالات الإرهابيين وتفنيدها.8. نعمة الماء.. نحو استخدام رشيد للمياه.9. مخاطر الإلحاد وسبل المواجهة.10. بناء الوعي.يذكر أن وزارة الثقافة أطلقت مبادرة «خليك في البيت.. الثقافة بين إيديك»، بهدف بث المواد الثقافية والفنية التي تمثل كنوز أرشيف الإبداع الوطني والمعرفي التراثي والمعاصر والمتواجدة بمكتبات وأرشيف قطاعات الوزارة على قنواتها باليوتيوب وحسابات السوشيال ميديا الخاصة بها.