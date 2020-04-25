توصيل الغاز الطبيعى إلى 279 ألف منزل بالشرقية

أعلن محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، اليوم السبت، عن التعاقد مع 279 ألفًا و468 مواطنًا بمراكز أبوكبير والإبراهيمية وديرب نجم والقرين وفاقوس وههيا ومشتول السوق ومنيا القمح والزقازيق وأبوحماد وكفر صقر لتوصيل الغاز الطبيعي لمنازلهم، باعتباره مصدرًا نظيفًا للطاقة وتخفيف الأعباء عن كاهلهم أثناء حصولهم على أسطوانات البوتاجاز وللقضاء على ظاهرة الوسطاء.وشدد المحافظ- في بيان اليوم- على الشركات المنفذة لمشروع الغاز بسرعة الانتهاء من أعمال الحفر ومد التركيبات الداخلية والخارجية، وفق البرنامج الزمني المحدد وذلك لكي يعود المشروع بالنفع والفائدة علي المواطنين.وقال المحافظ إنه تم التأكيد على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة تذليل كل العقبات أمام الشركات المنفذة لمشروع الغاز الطبيعى بالمحافظة ووضع لافتات بالشوارع والمناطق الحيوية مدونة عليها عناوين شركات الغاز وأرقام هواتفها ونظام التعاقد بالقسط الشهرى لتشجيع المواطنين على التقدم للحصول على خدمة الغاز.