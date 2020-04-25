السيسى بذكرى تحرير سيناء: «فى مثل ھذا الیوم استعادت مصر كامل ترابھا الوطنى»

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي جموع الشعب المصري، اليوم السبت بالذكري الـ38 بتحرير سيناء.ونشر الحساب الرسمي للرئيس عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": في مثل ھذا الیوم، استعادت مصر كامل ترابھا الوطني، وما كان ھذا لیحدث إلا بمعركة نضال وكفاح طویل خاضته مصر على كل الجبھات لتحریر سیناء.وأضاف: "تحیة خالدة في ھذا الیوم المجید إلى شھدائنا الأبرار من أبناء ھذا الشعب الأصیل، تحیة لرجال القوات المسلحة الذین خاضوا أشرف المعارك، تحیة لبراعة المفاوض المصري، وكل من شارك في صناعة ھذه الملحمة التاریخیة".وتابع: "عاشت مصر وطنًا كریمًا عزیزًا، نبذل من أجله كل غال ونفیس، كل عام وأنتم بخير".