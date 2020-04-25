حكيم يهنئ متابعيه بحلول شهر رمضان (صورة)

شارك الفنان حكيم، متابعيه، صورة له عبر حسابه على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلق عليها قائلًا: "رمضان كريم".ومن ناحية أخرى طرح حكيم أحدث أغنياته "قلبي يا ناس" على يوتيوب، من ألبومه الجديد "الرجل الصح" من إخراج مازن نيازى، وكلمات عصام حجاج، وألحان تامر حجاج، وتوزيع ميدو مزيكا وإسلام شيبسي."الراجل الصح" ألبوم متنوع يضم ألوانًا مختلفة من الأغانى، وحققت جميعها نجاحات ضخمة عبر يوتيوب.