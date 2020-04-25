«درويش» تطالب بفتح التسجيل مرة أخرى لمنحة العمالة غير المنتظمة

تقدمت النائبة سولاف دوريش، وكيل لجنة القوى العاملة ومساعد رئيس حزب حماة الوطن، ببيان عاجل للدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير القوى العاملة، بشأن إعادة فتح التسجيل مرة اخري للعمالة غير المنتظمة من خلال الموقع الإلكترونى للوزراة.وأضافت "درويش"- فى بيان لها- يجب أن نعطى الفرصة مرة ثانية للعمال الذين لم يتثن لهم التسجيل فى المرحلة الأولى والذين ينطبق عليهم الشروط المطلوبة فى التقديم مرة اخري، حتى يستطيعوا الاستفادة من المنحة التى تقدمها الدولة للعمالة غير المنتظمة لمساعدة خلال هذه الأوقات العصيبة.وأوضحت وكيل اللجنة، أنه يوجد عدد كبير من المواطنين لم يتم إرسال رسالة الاستحقاق لهم مع العلم أنهم مستحقون ولا توجد لديهم تأمينات أو أملاك وينطبق عليهم شروط المنحة والبعض الآخر لم يستطع أو يلحق بالتسجيل الإلكترونى على الموقع نظرًا لوجود ضغط على السيستم أثناء فترة التقديم.