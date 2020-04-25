ارتفاع عدد المتعافين من كورونا بمستشفى أبوخليفة في الإسماعيلية لـ98

قال الدكتور محمد رضا، نائب مدير الحجر الصحي بمستشفى أبوخليفة بمحافظة الإسماعيلية، إن إجمالى المتعافين بالمستشفى وصل لـ98 شخصًا، بعد التأكد من شفائهم تمامًا بإجراء عدة تحاليل لهم، للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا المستجد، وأثبتت جميعها أنهم تعافوا تمامًا من الوباء.وأضاف رضا، لـ«الدستور»، أن نسبة الشفاء في المستشفى وصلت لـ62% بإجمالي 152 حالة غادرت المستشفى واختفت أعراض الفيروس عليهم.وقال الدكتور أسامة عنتر، عميد كلية طب جامعة قناة السويس، إن المدينة الجامعية تحتوي على 3 مبان كل مبنى تتواجد به 5 أدوار ومساحة الحجرة 24 مترا، حيث تم وضع سريرين داخل كل حُجرة، لافتًا إلى أن القوة الاستيعابية 380 شخصًا، وتتواجد بها 7 أجهزة تنفس صناعي، إضافة إلى القوة الاستيعابية للمستشفى الجامعي 600 سرير في قسم الداخلي، مؤكدًا أننا تسلمنا المدينة الجامعية بعد إعادة تأهيلها، فهي جاهزة تمامًا لاستقبال الحالات.