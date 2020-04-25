إيناس عبد الحليم تنتقد مشاهد التزاحم فى أول أيام شهر رمضان

انتقدت الدكتورة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، مشاهد تزاحم المواطنين في أول أيام شهر رمضان الكريم، لشراء العصائر والحلويات وغيرهH من طقوس هذا الشهر.وأكدت النائبة، في بيان لها، ضرورة التزام المواطنين بإجراءات منع التجمع والتزاحم، خاصة مع تسجيل معدل إصابات يومية مرتفع بالفيروس، مشددة: المواطن هو المسئول عن تنفيذ إجراءات مواجهة الفيروس وهو المتضرر حال عدم تنفيذ ذلك.وأشارت إلى أن ممارسة الحياة بشكل طبيعي سوف تسبب كوارث وتزيد معدلات الإصابة بالفيروس وتثقل كاهل المستشفيات والأطقم الطبية، بما يؤكد ضرورة حرص المواطنين أنفسهم على منع التكدس.وطالبت الجهات المعنية، سواء في المحليات أو قوات الشرطة، بالتعامل بحزم مع أي تجمعات أو خرق لأوقات الحظر، حرصًا على مصلحة المواطن ومنها لانتشار الفيروس.