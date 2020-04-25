تركيا تحمى عرش «تميم».. وكورونا يضرب الدوحة القديمة

قال مصدر مقرب من ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس الوزراء القطري المقال، إن والدة تميم ورئيس وزرائه حمد بن جاسم، وعدد من أفراد العائلة الأميرية، إقامة في أول يوم رمضان مائدبة إفطار غاب عنها تميم وزوجته ووالدته الشيخة موزة.وأضاف المصدر أن سبب غياب تميم جاء على خلفية، معلومات أكدت أن والدته منعته من التواصل مع أفراد العائلة الحاكمة، وتضع كل تحركات الأمير تحت أنظارها.وقال المصدر إن تميم يقيم بعيدا عن القصر الأميري، ويتنقل بين جزيرة اللؤلؤة والجزيرة العالية، بعيدا عن الأنظار وإن خطابه الأخير حول تحويل الاقتصاد القطرى وعدم الاعتماد على الغاز والثروة البترولية، تم تصويره في أحد قصور جزيرة العالية، بعد تفشي مرض كورونا في أكثر من مقر إقامة لتميم .وأشار المصدر أن الخطة التي وضعها عدد من أفراد العائلة الحاكمة لتغيير نظام حكم تميم مستغلين غياب تميم، بسبب ما قيل إنه مصاب برشح وارتفاع درجات حرارته ، لكن أكثر من مصدر أكد إصابة تميم بفيروس كورونا الذي أبعده منذ بداية الشهر حتى ظهر أخيرا في خطاب متلفز.وأضاف المصدر أن الخطة كانت معدة بشكل سري وأن الشيخ ناصر الخليفة والشيخ محمد بن خليفة وعدد من ضباط المخابرات القطرية وعدد من جنود الحرس الأميريعدوا كل الإمكانيات لإتمام المحاولة، لكن مدير المخابرات التركية أكان فيدان الذي قام بكشف المحاولة الأخيرة التي جرت وقائعها في منتصف شهر أبريل، وعبر الجنرال سليم كوتلو وهو المسئول عن تامين تحركات تميم ويع دارفع ضابط تركي في قاعدة الريان، حيث يتواجد آلاف الجنود الأتراك، هم من كشف المحاولة التي كانت تحت عنوان "الطريق الصحيح" تتضمن إقامة حكومة مؤقتة، ومجلس أعلى لإدارة شئون الإمارة مكون من 5 أفراد، ومجلس وزراء من شخصيات مستقلة، وأن البيان الأول تضمن اعتذارا لكل من الرباعي العربي ووقف التعاون التركي والإيراني وإعادة تشكيل العلاقات مع الدول العربية، ووقف بث قناة الجزيرة ووقف جميع العاملين فيها ومنعهم من الظهور الإعلامي لحين إقرار خطة لتصحيح عمل القناة، والاعتماد على قناة قطر الرسمية، بالإضافة إلى عدد من القرارات التي تخص الداخل القطري، من بينها وقف كل المؤسسات الإخوانية والتمويلية التابعة للجماعة الإرهابية.من جانب آخر، قالت مصادر من داخل الدوحة أن الوضع الصحي في عدد من الأحياء الفقيرة في الدوحة القديمة هو حال مأساوي حيث يعيش مات الآلاف ، وإن عدد الإصابات وصل إلى نحو 20 ألفا أغلبهم من البدون والعمالة الأجنبية الآسيوية في معسكرات العمل بالمدن الرياضية.وقال أحد العاملين هناك إن المصابين معزولون في كرفانات ولا يتلقون أي علاج سوى بعض المسكنات وخافضات الحرارة ، وإن من يموت منهم يتم نقل جثته الى جهة مجهولة من قبل سيارات يقودها سائقون من جنسيات أجنبية تابعة للهلال الأحمر القطري ، وإن الحكومة القطرية تتركهم فريسة سهلة لـ"كورونا"، حيث إن الفقر وغياب الخدمات الأساسية ساعد على تفشي "كورونا".وبين المصدر إلى أن مدينة الوكرة، حيث "الدوحة القديمة" يوجد فيها نحو 10 آلاف إصابة في داخل الأحياء العشوائية والشوارع غير منظمة وغير نظيفة، ومياه صرف صحي تغرق الشوارع وبنية تحتية منهارة، وأن مستشفى الوكرة لم يعد يستطيع استيعاب الاعداد خصوصا ونسبة كبيرة منهم من القطريين "البدون" وهم السكان الأصليون القطريون والذين لا يملكون أوراقاً ثبوتية مثل قبيلة الغفران وقبيلة الكواري والمري ، وأن الوضع مأسوي في الدوحة القديمة التي أصبحت مركزا للوباء .