توريد 17 ألف طن قمح لشون وصوامع القليوبية

أعلن عربى عبدالحليم، وكيل وزارة التموين بالقليوبية، أنه تم توريد 17 ألف طن قمح للشون والصوامع بنطاق المحافظة منذ انطلاق موسم التوريد.وقال المحافظ، في تصريحات، اليوم السبت، إنه تم تكليف مسئولي الصوامع بالقليوبية منذ بدء عمليات التوريد برفع الأنظمة التى تعمل بها الصوامع كقَياس درجة الحرارة ورفع الأتربة وقياس درجة المخزون، للحفاظ على الأقماح المخزنة بتلك الصوامع طوال المدة وعدم تعرضها للتلف.أكد المحافظ الالتزام بمعايير وضوابط عمليات توريد المحصول وسرعة تسليم المزارعين ثمن محصولهم خلال 48 ساعة، مشددًا على وجود المندوبين وأعضاء لجنة الاستلام والموازين والكارتة والتأكد من درجات الرطوبة والنقاوة.