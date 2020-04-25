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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

غلق عيادة وعزل المخالطين بعد ظهور حالة كورونا بالإسماعيلية

السبت 25/أبريل/2020 - 01:59 م
كورونا
كورونا
مصطفى دياب
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أصدر شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، قرارًا حمل رقم 251 لسنة 2020 بالموافقة على غلق عيادة الدكتور وليد محمد سالم بالقنطرة غرب بعد تعقيمها وتطهيرها بعد ظهور حالة كورونا جديدة بمحيط عزبة أبوصبيح بالقنطرة غرب والعَزل الطبي لمَنزل وعائلة الحالة المصابة.

جاء ذلك تنفيذًا لقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي وقرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن تكثيف وتفعيل كل الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة لمواجهة تداعيات فيروس "كورونا" المستجد وحماية المواطنين من انتشار المرض، وبناء على المذكرة المعروضة من وكيل وزارة الصحة والسكان على محافظ الإسماعيلية، والتى تتضمن إصابة سيدة من أهالى عزبة أبوصبيح التابعة لمركز ومدينة القنطرة غرب بفيروس كورونا المستجد.

ويعزل منزليًا جميع المخالطين للحالة المصابة مع المتابعة اليومية لهم، وذلك لمدة 14 يومًا متواصلة، اعتبارًا من تاريخ صدور القرار، وتحظر تحركات أهالى المريضة وأقاربها طوال المدة المشار إليها للحد من انتشار الوباء.

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