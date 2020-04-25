هولندا تسجل 120 وفاة جديدة بكورونا في 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الهولندية، اليوم السبت، عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في هولندا إلى 37190 وتسجيل 120 وفاة جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية، حسب ما نقلته فضائية "سكاي نيوز".وسجلت السلطات الصحية في هولندا، أمس الجمعة، 806 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 36535 إصابة، كما سجلت البلاد 112 وفاة جديدة.وذكر المعهد الهولندي للصحة العامة في تحديثه اليومي أن إجمالي عدد الوفيات يبلغ الآن 4289، وأكد المعهد أنه يورد فقط الحالات المؤكدة، وأن الأرقام الفعلية أعلى.