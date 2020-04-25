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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«القومي للإعاقة» يهنئ الرئيس والقوات المسلحة بذكرى تحرير سيناء

السبت 25/أبريل/2020 - 01:54 م
السيسي
السيسي
محمد الشريف
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وجه المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى القوات المسلحة المصرية بمناسبة ذكرى تحرير سيناء الثامنة والثلاثين.

وقال الدكتور أشرف مرعي؛ المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة؛ إن القوات المسلحة المصرية سجلت على مدار تاريخها أدوارًا بطولية في حماية الوطن والمواطن؛ وأن التاريخ والعالم سيذكر دومًا ما سجله أبناء المؤسسة العسكرية من بطولات وإنجازات على أرض الواقع؛ وأن الاحتفال بهذه المناسبة تعكس فخر واعتزاز الشعب برجال مصر البواسل الذين قدموا كل غالٍ ونفيس؛ من أجل استرداد كل حبة رمل في سيناء الحبيبة.

وأشار المشرف العام على المجلس؛ إلى أن القوات المسلحة المصرية ستظل دومًا درع الوطن وسنده الحقيقى في أوقات المحن؛ وكذا ذراعه البانية للمشروعات وتحقيق طموحات المصريين وهو ما يحققه شعارها دوما "يد تبني ويد تحمل السلاح".

وقدم الدكتور أشرف مرعي؛ المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ؛ بمناسبة الذكرى 38 لتحرير سيناء؛ التهنئة للشعب المصري العظيم الذي يثبت يومًا بعد يوم وقوفه خلف مؤسسته العسكرية ومؤسسات الدولة كافة وأنه على قدر المسئولية التي يواجهها الوطن.

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