رئاسة ألمانيا للاتحاد الأوروبى ستركز على البيئة ومكافحة كورونا

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم السبت إن بلادها ستركز خلال رئاستها للاتحاد الأوروبي لمدة ستة أشهر تبدأ في أول يوليو تموز على مكافحة فيروس كورونا المستجد وتداعياته الاجتماعية والاقتصادية علاوة على القضايا البيئية.وتحدثت ميركل عن رئاسة ألمانيا للتكتل خلال تصريحاتها الأسبوعية عبر الإنترنت وقالت "من الواضح أن مسألة التغلب على الجائحة وتبعاتها ستهيمن" مشيرة إلى أن مشكلة الفيروس ستطغى على مناحي الحياة في أوروبا طالما لا يوجد لقاح ضده.وقالت ميركل إن ألمانيا ستروج لفكرة وجود نظام أوروبي فعال للرعاية الصحية لكل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إضافة لفرض ضريبة على التحويلات المالية ووضع حد أدنى لمعدلات الضرائب ونظاممشترك للحد من الانبعاثات الضارة الصادرة من السفن والطائرات.ومن المقرر أن يعقد مجلس الوزراء الألماني جلسة خاصة يوم الأربعاء لمناقشة أجندة الرئاسة الألمانية للاتحاد الأوروبي بحضور الأمين العام للمجلس الأوروبي.