طوق الرماد إصدار جديد فى زحمة كتاب لـ«خالد محزرى»

تستعد دار زحمة كتاب للنشر والتوزيع، لإصدار كتاب جديد للكاتب السعودى خالد محزري بعنوان "طوق الرماد"، والذى يعد الإصدار الثالث له.في الكتاب الذي يحمل عنوان "طوق الرماد"، تتجلى بين ثناياه عشرة نصوص شعرية نثرية، نشرت في بعض المجلات الأدبية.وتصخب النصوص الوجدانية بسيمياء الألوان مع تغليب اللون الرمادي الذي يهمين على النصوص.يذكر أن سوق النشر تمر بأزمة كبيرة خلال الفترة الحالية، بعد توقف معارض الكتب في دول العالم أجمع، بسبب جائحة كورونا المستجد.وطالب اتحاد الناشرين المصريين، وكذلك اتحاد الناشرين العرب بوقوف الدول بجوار الناشرين، ودعم لتقليل الخسائر المالية الكبيرة التي تعرضوا لها بسبب كورونا، أو منحهم قروضًا دون فوائد.