على جمعة: رسالة سيدنا إدريس لأهل مصر هى «التوحيد»

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق، إن هناك قرائن تساعد على تصور أن سيدنا إدريس عليه السلام أسهم في بناء الأهرامات، مشيرًا إلى أن تمثال أبوالهول كان عبارة عن رأس إنسان، وجسم أسد، مما يدل على أن لديه علمًا وتراكمًا معرفيًا وأنه عاقل ويحمل قوة الحيوان، خاصة أن الأسد يرمز إلى العزة والقوة.وأضاف الدكتور علي جمعة، خلال لقائه ببرنامج "مصر أرض الأنبياء"، أن رسالة سيدنا إدريس لأهل مصر هي التوحيد، ونزلت عليه نحو 30 صحيفة أي ثلاثين صفحة، لافتًا إلى أن الصحف كانت بها طريقة عبادة الله، وكيفية التعامل مع النفس ومع الآخرين.وأشار مفتي الجمهورية الأسبق، إلى أن الله رفع سيدنا إدريس لمكانة عالية، وهناك رواية قيل فيها إنه على صداقة مع ملاك، لمعرفة عمره قبل أن يتوفاه الله، وصعد على كتف الملك للصعود إلى السماء فقابل ملك الموت في طريقه وعندما سأله عن معرفة عمره وموعد وفاته، فأجابه ملك الموت بأنه سوف تقبض روحه في الحال وقام بقبض روحه.ولفت إلى أنه أول نبي أرسل إليه سيدنا جبريل، وكانت لديه شفافية تدل على ما في قلبه في التحدث مع الملائكة، إضافة إلى أنه كثير الذكر.