«التضامن»: 3 ملايين أسرة مستفيدة من الدعم النقدى حتى منتصف أبريل

أكد تقرير صادر عن وزارة التضامن الاجتماعي، أن عدد مستفيدي الدعم النقدي وصل إلى ٣ ملايين إلى الأسر الأكثر فقرًا واحتياجًا وفقًا لخرائط الفقر الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.وأضاف التقرير، أن عدد مستفيدي "تكافل" بلغ ١.٨٩٨.٦٩٥ مقابل ١.٩٠٢.٢٧٣ خلال مارس الماضي، في حين سجل الدعم النقدي "كرامة" ١.٠٨٠.٣٧٠ مقابل ١.٠٧٣.٤٧٥ أسرة عن نفس الفترة من الشهر السابق، فى حين بلغ عدد مستفيدي الضمان الاجتماعي ٤٧٩.٧٤٦ مقارنة ٤١٩.٦٦٩ أسرة بنهاية الشهر الماضي.وأكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، فى تصريحات أن موازنة الدعم النقدي ارتفعت من ٣.٦ مليار جنيه في عام ٢٠١٥ إلى ١٩.٣ مليار جنيه في موازنة العام المقبل، وهي موازنة لا بد أن تُرشّد؛ حيث يخصص ٥٢٪ من هذا الدعم لغير القادرين على العمل كالمرأة وذوي الإعاقة والأيتام والأرامل، ٤٨% قادرون على العمل، مضيفة أن الوزارة على تحويلهم من الدعم إلى الإنتاج من خلال تدريبهم لدى الغير أو العمل لصالح أنفسهم.