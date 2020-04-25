«تموين المنوفية»: توريد 15 ألفًا و383 طن قمح من المزارعين

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية عن توريد ما يزيد عن 15 ألفا و383 طن قمح، منذ بداية موسم الحصاد لعام 2020، حيث بلغ ما تم توريده اليوم 25 أبريل، ما يزيد عن 3577 طن قمح، مشيرا إلى أن عملية التوريد مستمرة يوميًا حتى الانتهاء من موسم الحصاد.وكان قد أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحى، عن استمرار عملية توريد القمح المحلي، وذلك في كافة لجان ومواقع الاستلام بكافة محافظات الجمهورية، على أن تبدأ أعمال لجان الفرز والاستلام خلال شهر رمضان المعظم من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الرابعة عصرًا.وشدد المصيلحي على استمرار عمل غرفة عمليات متابعة توريد القمح المحلية موسم 2020 بديوان عام وزارة التموين، مع تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المديرية، وأخرى فرعية بالإدارات التموينية لمتابعة عمليات توريد الأقماح المحلية.