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السبت 25 أبريل 2020 الموافق 02 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ أسوان يشدد على ضبط الأسواق لمنع التجمعات

السبت 25/أبريل/2020 - 01:36 م
محافظ أسوان
محافظ أسوان
أسوان_إسراء توفيق
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شدد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، تحت شعار "يد تحمي من المرض ويد تبني وتعمل"، على جميع الجهات التنفيذية والخدمية برفع درجة الاستعداد واليقظة التامة للعاملين بها، من أجل تيسير عمل وأداء الخدمات والمرافق العامة وتهيئة المناخ المناسب أمام المواطنين والأهالي بما يتواكب مع متطلبات شهر رمضان الكريم من خلال انتظام ورديات العمل لفرق الصيانة والتدخل السريع، بجانب زيادة معدلات توزيع الإعانات للأسر الأكثر احتياجًا، إضافة إلى تحديد مواعيد العمل للعاملين بقطاعات النظافة والتجميل والتشجير لتفادى تعرضهم لدرجات الحرارة المرتفعة للحفاظ على حياتهم وسلامتهم من ضربات الشمس مع حلول فصل الصيف.

ووجه المحافظ، بالاستمرار فى حملات ضبط الأسواق ورفع الإشغالات للحد من التجمعات والتّزاحم أثناء عملية الشراء والبيع، علاوة على مراقبة أصحاب المحلات والمطاعم والأنشطة التجارية بالالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية الجارى تطبيقها لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

كما كلف اللواء أشرف عطية مسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى وشركة الكهرباء برفع درجة الاستعداد بمختلف المرافق، مع تواجد فرق الصيانة على مدار 24 ساعة يوميًا، وأيضًا نوبتجيات على مدار اليوم تحت إشراف مسئول متواجد بهذه الشركات لمواجهة الظروف الطارئة وتأمين انتظام خدمات المياه والصرف الصحى والتيار الكهربائي بكل أنحاء المحافظة.

وطالب «المحافظ»، بقيام إدارة المرور بتكثيف الحملات المرورية، خلال أوقات الذروة صباحًا وبعد الظهر ووقت الإفطار لتسهيل وسيولة الحركة المرورية، مع ضبط حركة المرور داخل المدن والقرى والسيطرة على مواقف نقل الركاب لعدم حدوث أى اختناقات مرورية طبقًا لتَوقيتات الحظر.

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