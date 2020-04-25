مقتل وإصابة 4 جنود أتراك في هجوم على قاعدة عسكرية بالعراق

كشفت وزارة الدفاع التركية، اليوم السبت عن مقتل جندي من قواتها، وإصابة 3 آخرين في هجوم على القاعدة العسكرية التابعة لها بمنطقة الحتانة شمال العراق، مدعية أن حزب العمال الكردستاني يقف وراء الهجوم.ونشرت وزارة الدفاع الوطني التركي، في بيان رسمي عبر صفحتها الرسمية على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، مقتل جندي وإصابة اثنين آخرين بشمال العراق، وأنها نجحت في إسقاط 12 من أعضاء حزب العمال الكردستاني المهاجمين القاعدة، وأنها ردت بالشكل اللازم.