«الاتصالات» توفر 12 جهاز تنفس صناعي لمستشفيات العزل الصحي

أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لا يدخر جهدا في تقديم كل سبل الدعم الممكن للقطاع الطبي في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد لمواجهة مخاطر انتشار فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أن القطاع أطلق مبادرة لدعم قطاع الصحة ومستشفيات العزل الصحي من خلال توفير 12 جهاز تنفس صناعي، وهذه المبادرة تأتي استكمالًا لسلسلة من المبادرات التي أطلقتها الوزارة منذ بداية الأزمة لدعم المنظومة الصحية.وأضاف الوزير، في تصريحات لـ"الدستور"، أنه في فترات الأزمات القومية تتوقف الأنشطة التنافسية وتتضافر الجهود لإعلاء المصلحة العليا للوطن، وهو العنصر الأوحد الذي نلتف كلنا حوله، مشيرا إلى أن الوزارة بذلت جهودا كبيرة في دعم خطة الدولة الشاملة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، واتخذت عددًا من الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحفاظ على المواطنين.وقامت الشركة المصرية للاتصالات، وشركة اورنج، وشركة اتصالات مصر، بمبادرة لدعم قطاع الصحة ومستشفيات العزل الصحي، من خلال توفير 12 جهاز تنفس صناعي، بالإضافة إلى توفير معدات طبية ووقائية وأدوات التعقيم والحماية لتلبية الاحتياجات لعدد 200 شخص من الفرق الطبية لمدة شهر حرصا على سلامتهم أثناء تأدية عملهم.وتتضمن مستلزمات الحماية الشخصية التي تم توفيرها للفرق الطبية ملابس وقائية وأقنعة طبية، وواقيات وجه، وواقيات رأس، بالإضافة إلى قفازات طبية، وغيرها من المستلزمات الضرورية.وكانت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد اتخذت عددًا من المبادرات الهامة لدعم المنظومة الصحية والقطاع الطبي في ظل تداعيات أزمة كورونا، وذلك من خلال التنسيق بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والشركات مقدمي خدمات الاتصالات في مصر، وكان من أبرزها إضافة 200 مقعد إضافي في مراكز المصرية للاتصالات المستضيفة لخدمة الرد على استفسارات المواطنين بهدف زيادة القدرة على استيعاب أعداد المكالمات الواردة على الخطوط الساخنة المخصصة لوزارة الصحة والسكان أرقام 105 و15335، مع التوجيه بإتاحة الاتصال بهذه الخطوط من التليفون الثابت والتليفون المحمول مجانًا ودون تحمل المواطنين أي رسوم، بالإضافة الى إتاحة 3000 دقيقة و10 جيجابايت لكافة شبكات المحمول شهريا مجانا لجميع الأطباء وأطقم التمريض والإداريين والعاملين بمستشفيات العزل الصحي لمصابي فيروس كورونا المستجد على مستوى الجمهورية.