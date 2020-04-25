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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

انتصار السيسى تهنئ المصريين بذكرى تحرير سيناء

السبت 25/أبريل/2020 - 01:31 م
انتصار السيسي
انتصار السيسي
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هنأت السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، الشعب المصري بالذكرى الـ28 لتحرير سيناء.

ونشر الحساب الرسمي لانتصار السيسي عبر "فيسبوك": "يمثل عيد تحرير سيناء علامة بارزة ومضيئة فى تاريخ مصر الحديث، ذلك اليوم الذى بددت مصر فيه الأوهام واستعادت من خلاله آخر شبر من تراب سيناء الحبيبة، بفضل سواعد وعقول أبنائها المخلصين وتضحياتهم العظيمة".

وأضافت: "كل عام ومصر عزيزة قوية فى تقدم ورخاء دائمًا".
انتصار السيسى تهنئ المصريين بذكرى تحرير سيناء
انتصار السيسى تهنئ المصريين بذكرى تحرير سيناء

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