سقوط أمطار خفيفة على بورسعيد (صور)

شهدت محافظة بورسعيد، اليوم السبت، سقوط أمطار خفيفة على معظم مناطق المحافظة، صاحبها اعتدال في درجات الحرارة، ورياح خفيفة، وذلك في ثاني أيام شهر رمضان المبارك.وانتظم العمل بميناءي شرق وغرب بورسعيد بتسجيل 26 سفينة، في الوقت الذي انتظمت فيه حركة المعديات بين ضفتي قناة السويس.وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم، طقس معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا على القاهرة الكبرى مع شبورة مائية صباحًا وسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، وطقس معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا على الوجه البحري مع شبورة مائية صباحًا وسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.ومن المتوقع أن يسود على السواحل الشمالية الغربية طقس لطيف نهارًا، شديد البرودة ليلًا، وسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح نشطة، وعلى السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء طقس لطيف نهارًا شديد البرودة ليلًا، وشبورة مائية صباحًا مع سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح نشطة.