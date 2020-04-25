رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 25 أبريل 2020 الموافق 02 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تسريبات لأردوغان تكشف تخلصه من أوراق إدانته بقضايا الفساد

السبت 25/أبريل/2020 - 01:24 م
أردوغان
أردوغان
هدير سند
طباعة
كشف موقع "تركيا الآن" عن 3 مكالمات هاتفية مسربة تكشف كيف جرى التخلص من أدلة عدد من كبرى جرائم الفساد التي أدين بها الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، حيث تم فرم عدد كبير من المستندات والأوراق التي تدين رئيس الوزراء آنذاك (رجب طيب أردوغان)، وكان قبل الكشف عما يعرف بقضايا الفساد الكبرى في عام 2013، التي فضحت استيلاء الرئيس التركي وعائلته على مئات الملايين من الدولارت جراء الفساد والرشوة.

وتدور المكالمات المسربة بين كبير مستشاري أردوغان، شانول كازانجي، ورئيس هيئة الشئون المالية برئاسة الوزراء، قاسم بوسطان، وجرت بالتحديد يوم 17 ديسمبر 2013.

وفي هذا التسريب يبحث شانول كازانجي عن خزينة كبيرة ومفرمة للورق لإتلاف الأوراق التي تدين أردوغان وأتباعه، والتي يجب التخلص منها.

وانتهت المكالمة الأخيرة بكشفها عن أن المتحدثين تمكنا من إتلاف المئات من المستندات باستخدام خزينة ومفرمة الورق الموجودة في إحدى المؤسسات الحكومية في مكتب قاسم بوسطان.

موضوعات متعلقة

تليفزيون هونج كونج: من المستحيل تعافي كيم جونج أون

6 جنيهات.. انخفاض مفاجئ في أسعار الذهب المحلية اليوم 25-4-2020

خاص.. فايلر يفجر مفاجأة حول التعاقد مع خليفة أحمد فتحى

أول تعليق لـ أرملة «المنسى» بعد عرض مسلسل «الاختيار»

الصور

image description

شبل عبد الجواد: نصر أكتوبر أكبر حرب عالمية في العصر الحديث

image description

بـ«فسيخ ورنجة وبصل».. احتفالات المصريين في شم النسيم (صور)

image description

محمد الباز يوقع عقد نشر "الكتاب الأهم فى الصحافة المصرية" مع دار ريشة

image description

رمضان بلا فانوس.. رزق وفرحة لم يتركهما كورونا للشهر الفضيل

image description

سوق عشوائى بحلوان يتحدى قرارات الحكومة فى غياب الحى (صور)

الأكثر قراءة

6 جنيهات.. انخفاض مفاجئ في أسعار الذهب المحلية اليوم 25-4-2020

«نحن بخير.. اطمئنوا».. رسالة من أحد مصابي كورونا بعزل إسنا

للمصريين بالمملكة.. خطوات وشروط تقديم طلب العودة عبر «أبشر»

ارتفاع حالات التعافي بمستشفى العزل في إسنا لـ 184

إنفوجراف

image description

خبير استراتيجي: ليبيا أحد أهم محاور الأمن القومي المصري

image description

«الأزهر» يبين 44 مسألة فقهية حول المفطرات (إنفوجراف)

image description

خريطة الأنشطة الاقتصادية الأعلى أجرًا (إنفوجراف)

image description

الاقتصاد المصري يواصل تصدر معدلات النمو في المنطقة (إنفوجراف)

أيام زمان

ابتهالات بقرار جمهوري.. القصة الكاملة لأنشودة «مولاي» لـ النقشبندي

التمثيل أنقذ فنانًا كبيرًا من التسمم وبتر ساقه.. «هرب من المستشفى فتم شفائه»

سر كراهية توفيق الحكيم لشهر أكتوبر.. فقد فيه شيئًا ثمينًا فشل في استرداده

لهذا السبب نام أحمد زكي في ثلاجة الموتى حيًا ثم أنقذ نفسه من الموت.. «قلبه كاد يتوقف»

نجم الساعة

ابتهالات بقرار جمهوري.. القصة الكاملة لأنشودة «مولاي» لـ النقشبندي

الصحة

هل تقضي أشعّة الشمس على كورونا ؟

افحص نفسك.. علامة في اللثة تشير إلى الإصابة بمرض مزمن

«الصحة العالمية» تحيي اليوم العالمي للملاريا غدًا

تغير لون طبيبين صينيين مصابين بكورونا الى الأسود بعد تعافيهما

منوعات

تردد قناة mbc مصر 2020 مباشر عبر النايل سات Nile SAT

ذكاء اصطناعي تونسي لمواجهة كورونا

العالم يحيى اليوم الدولى لذكرى كارثة تشيرنوبيل.. غدًا

اليابان تبحث إجراء فحوصات أطباء الأسنان عبر الإنترنت

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
الدين والتعليم في مصر عبر العصور
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أحمد زيد الدمهوجى .. زاهد فى الدنيا محباً للعبادةشش
د.كريمة الحفناوى
الثقافة والفنون ومحنة كورونا
بسنت حسن
الفوضى الخلافة.. أم الرشد الخلاق ؟
المزيد

الثقافة

«الخشت» يدعم حملة «1000 كاتب» لدعم مكافحة كورونا

طوق الرماد إصدار جديد فى زحمة كتاب لـ«خالد محزرى»

المعهد الثقافى الفرنسى بالأردن يعلن مسابقة للتصوير الفوتوغرافى

«الثقافة بين إيديك».. بث لقاء لـ محمد حسنين هيكل عبر يوتيوب