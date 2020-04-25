تسريبات لأردوغان تكشف تخلصه من أوراق إدانته بقضايا الفساد

وفي هذا التسريب يبحث شانول كازانجي عن خزينة كبيرة ومفرمة للورق لإتلاف الأوراق التي تدين أردوغان وأتباعه، والتي يجب التخلص منها.



وانتهت المكالمة الأخيرة بكشفها عن أن المتحدثين تمكنا من إتلاف المئات من المستندات باستخدام خزينة ومفرمة الورق الموجودة في إحدى المؤسسات الحكومية في مكتب قاسم بوسطان.

كشف موقع "تركيا الآن" عن 3 مكالمات هاتفية مسربة تكشف كيف جرى التخلص من أدلة عدد من كبرى جرائم الفساد التي أدين بها الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، حيث تم فرم عدد كبير من المستندات والأوراق التي تدين رئيس الوزراء آنذاك (رجب طيب أردوغان)، وكان قبل الكشف عما يعرف بقضايا الفساد الكبرى في عام 2013، التي فضحت استيلاء الرئيس التركي وعائلته على مئات الملايين من الدولارت جراء الفساد والرشوة.وتدور المكالمات المسربة بين كبير مستشاري أردوغان، شانول كازانجي، ورئيس هيئة الشئون المالية برئاسة الوزراء، قاسم بوسطان، وجرت بالتحديد يوم 17 ديسمبر 2013.