أوغلو يتهم أردوغان بالنفاق لتغيبه عن مئوية إعلان الجمهورية

هاجم كمال كليجدار أوغلو، رئيس حزب الشعب التركي الجمهوري، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بسبب تغيبه عن الجلسة الخاصة بمئوية إعلان الجمهورية التركية، الخميس الماضي، وفقا لصحيفة "جمهورييت" التركية.ونقلت الصحيفة عن كمال أوغلو، قوله: "إنه من غير الصادق وغير المنطقي أن يقوم الرئيس رجب طيب أردوغان بدعوة الأمة لقراءة النشيد الوطني، ثم يتغيب عن حضور الجلسة الخاصة بذكرى إعلان الجمهورية التركية بعدها".وأشار أوغلو إلى أن الرئيس أردوغان لم يحضر الاحتفال، في آنيت كابير (ضريح مصطفى كمال أتاتورك)، ولم يحضر الجلسة الخاصة في البرلمان أيضًا، ولكنه يدعو الشعب إلى غناء النشيد الوطني من القصر ليلًا، ووصف أوغلو ما حدث بأنه نفاق.وتابع رئيس حزب الشعب التركي الجمهوري: "لقد أدت أمتنا النشيد الوطني بحماس ووطنية، شخص واحد فقط حاول تقديم استعراض"، وأكد أنه ليس من حق أردوغان أن يلعب دور رئيس البرلمان التركي، ويدعو الشعب من قصره لأداء النشيد الوطني من شرفات المنازل بعد دعوة رئيس البرلمان لنفس الشيء، مشيرًا إلى أنه جعل رئيس المجلس ينتظر 5 دقائق لأداء النشيد حتى يبدأ أردوغان وهذا غير مقبول.