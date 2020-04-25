«بحضور طبيب ومحام».. تشريح جثمان أسير فلسطيني لمعرفة سبب الوفاة

أعلن المتحدث باسم هيئة شئون الأسرى والمحررين، حسن عبد ربه، عن أن عملية تشريح جثمان الشهيد الأسير نور البرغوثي ستتم يوم غد الأحد، في معهد الطب العدلي أبوكبير، بحضور طبيب فلسطيني، ومحام من الهيئة، للوقوف على ملابسات وظروف استشهاده.وأكد عبد ربه، في تصريح صحفي، اليوم السبت، أن جهودا حثيثة تبذل لاسترداد جثمان الشهيد البرغوثي، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".يذكر أن البرغوثي قد استشهد بتاريخ الحادي والعشرين من أبريل الجاري، إثر تعرضه للإغماء أثناء وجوده بغرفته في قسم "25" بمعتقل النقب الصحراوي، وتأخرت سلطات سجون الاحتلال عن إنعاشه لأكثر من نصف ساعة بشكل متعمد، وهو معتقل منذ نحو 4 سنوات في سجن النقب الصحراوي، ومحكوم بالسجن الفعلي لمدة 8 سنوات، وباستشهاده يرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى 223 شهيدًا منذ عام 1967.