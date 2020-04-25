إعادة فتح 3 موانئ بالبحر الأحمر أمام الحركة الملاحية

ذكر المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، السبت، أنه تم إعادة فتح ميناءي بورتوفيق والزّيتيات بمحافظة السويس وميناء نويبع بمحافظة جنوب سيناء، واستئناف الحركة الملاحية بها، مع استمرار غلق ميناء الغردقة بسبب سوء الأحوال الجوية.وأضاف المركز، في بيان السبت، أن مركز عمليات الهيئة الرئيسي يتابع بالتنسيق مع المراكز الفرعية بالموانئ الخريطة المناخية التي تصدر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية؛ حفاظًا على انتظام وسلامة الملاحة البحرية.وأغلقت هيئة موانئ البحر الأحمر، أمس، 4 موانئ احترازيًا بسبب سوء الأحوال الجوية وتم إعادة فتح 3 منها اليوم.