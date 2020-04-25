131 إصابة جديدة بـ«كورونا» في المغرب

أكدت وزارة الصحة المغربية، اليوم السبت، أنه تم تسجيل 131 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد؛ ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 3889 حالة.وذكرت الوزارة- في بيان اليوم- أن عدد الحالات المستبعدة بعد الحصول على نتائج تحاليل سلبية بلغ 20723 حالة منذ بداية انتشار الوباء في البلاد، مشيرة إلى أنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة جديدة، ليصل العدد الإجمالي إلى 159 وفاة بسبب الفيروس، بينما تم تسجيل 12 حالة شفاء جديدة، ليرتفع عدد المتعافين إلى 498 حالة.