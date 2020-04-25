النمسا: ارتفاع المتعافين من كورونا لـ12103 آلاف

ذكرت وزارة الصحة النمساوية اليوم السبت، أن عدد حالات الشفاء من فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) في البلاد ارتفع إلى 12 ألفا و103 حالات بينما لم يتبق من المصابين إلا 2509 حالات.وأضافت الوزارة - في بيان لها اليوم - أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا بلغ 15 ألفا و148 حالة وعدد الوفيات 536 حالة بينما يتواجد في المستشفيات 608 مصابين من بينهم 148 في العناية المركزة.وأوضحت أن عدد المصابين الجدد بالعدوى في الـ24 ساعة الماضية، لم يتجاوز 28 حالة جديدة في حين تم تسجيل حالة وفاة واحدة في العاصمة فيينا.