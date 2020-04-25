قافلة مساعدات وقائية لدعم التأمين الصحى بالغربية

نظمت أمانة حزب "مستقبل وطن" بمركز قطور بمحافظة الغربية، برئاسة الأمين العام للمحافظة المحاسب محمد عريبي، السبت، قافلة مساعدات مستلزمات وقائية لدعم التأمين الصحى والرعاية الصحية، وتنظيم الأسرة ومركز إسعاف قطور، وجهاز النظافة بمجلس مدينة قطور.وقال السيد العزب، أمين "حزب مستقبل" وطن بالغربية، في بيان اليوم، إن قافلة التبرعات الطبية احتوت على كلور، كمامات، جوانتيات، كحول، بيتادين، مطهرات، ومعطرات، إضافة إلى الصابون السائل.أضاف أن القافلة استهدفت القيام بعملية التطهير والتعقيم للتأمين الصحى، للمساهمة في رفع جاهزية تلك الأماكن لاستقبال أي حالات مرضية طارئة بدلًا من تحويلها إلى طنطا.