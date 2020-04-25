رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 25 أبريل 2020 الموافق 02 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

سامح عاشور: «عطية» يدفع فواتير فوزه بالانتخابات.. وفريقه يشوهه

السبت 25/أبريل/2020 - 12:32 م
سامح عاشور
سامح عاشور
محمد جعفر
طباعة
رد المحامي سامح عاشور، نقيب المحامين السابق، على إشارات الاتهامات التي تم توجيهها له في الفترة الأخيرة.

وأكد عاشور، في تصريحات له، أن هناك تعقبا وتتبعا غير محترم ولا يليق بحجم ومكانة نقابة المحامين، وأيضا لا تليق بسنه، خاصة أنه ينزلق إلى معارك وخصومات ليست شريفة.

وعلق: رجائي عطية يدفع فواتير دعمه الآن، والفريق المعاون له هو من يشوهه، خاصة أن رأي جبهة الإصلاح في بعض معلوم وتم تسريب مكالمات تثبت ذلك، ولا يجمعهم إلا الإساءة لسامح عاشور".

وقال إنه تم تصوير كامل المستندات التي داخل نقابة المحامين، ويجري تفتيشها من قبل قائمة الإصلاح التي كان لها دور في الانتخابات للبحث عن ملفات وخصوم وغيره، وهو أمر غير مسبوق.

ونوه: مجلس النقابة يتواجد كل يوم دون أن يجتمع ولكن بهدف جمع المستندات بما يشين نقابة المحامين.

موضوعات متعلقة

للمصريين بالمملكة.. خطوات وشروط تقديم طلب العودة عبر «أبشر»

«البترول» توضح أسباب فشل مفاوضات اتفاقية مصنع دمياط لإسالة الغاز

ارتفاع حالات التعافي بمستشفى العزل في إسنا لـ 184

القبض على سما المصري.. والنائب العام يأمر بالتحقيق معها

الصور

image description

شبل عبد الجواد: نصر أكتوبر أكبر حرب عالمية في العصر الحديث

image description

بـ«فسيخ ورنجة وبصل».. احتفالات المصريين في شم النسيم (صور)

image description

محمد الباز يوقع عقد نشر "الكتاب الأهم فى الصحافة المصرية" مع دار ريشة

image description

رمضان بلا فانوس.. رزق وفرحة لم يتركهما كورونا للشهر الفضيل

image description

سوق عشوائى بحلوان يتحدى قرارات الحكومة فى غياب الحى (صور)

الأكثر قراءة

ارتفاع حالات التعافي بمستشفى العزل في إسنا لـ 184

للمصريين بالمملكة.. خطوات وشروط تقديم طلب العودة عبر «أبشر»

أين استقرت «كعبة الإسكندرية»؟.. «الدستور» يرصد الرحلة كاملة

خاص.. فايلر يفجر مفاجأة حول التعاقد مع خليفة أحمد فتحى

إنفوجراف

image description

خبير استراتيجي: ليبيا أحد أهم محاور الأمن القومي المصري

image description

«الأزهر» يبين 44 مسألة فقهية حول المفطرات (إنفوجراف)

image description

خريطة الأنشطة الاقتصادية الأعلى أجرًا (إنفوجراف)

image description

الاقتصاد المصري يواصل تصدر معدلات النمو في المنطقة (إنفوجراف)

أيام زمان

ابتهالات بقرار جمهوري.. القصة الكاملة لأنشودة «مولاي» لـ النقشبندي

التمثيل أنقذ فنانًا كبيرًا من التسمم وبتر ساقه.. «هرب من المستشفى فتم شفائه»

سر كراهية توفيق الحكيم لشهر أكتوبر.. فقد فيه شيئًا ثمينًا فشل في استرداده

لهذا السبب نام أحمد زكي في ثلاجة الموتى حيًا ثم أنقذ نفسه من الموت.. «قلبه كاد يتوقف»

نجم الساعة

ابتهالات بقرار جمهوري.. القصة الكاملة لأنشودة «مولاي» لـ النقشبندي

الصحة

هل تقضي أشعّة الشمس على كورونا ؟

افحص نفسك.. علامة في اللثة تشير إلى الإصابة بمرض مزمن

«الصحة العالمية» تحيي اليوم العالمي للملاريا غدًا

تغير لون طبيبين صينيين مصابين بكورونا الى الأسود بعد تعافيهما

منوعات

ذكاء اصطناعي تونسي لمواجهة كورونا

العالم يحيى اليوم الدولى لذكرى كارثة تشيرنوبيل.. غدًا

اليابان تبحث إجراء فحوصات أطباء الأسنان عبر الإنترنت

دراسة: خلايا الأنف الرئيسية نقطة دخول فيروس «كورونا»

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
الدين والتعليم في مصر عبر العصور
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أحمد زيد الدمهوجى .. زاهد فى الدنيا محباً للعبادةشش
د.كريمة الحفناوى
الثقافة والفنون ومحنة كورونا
بسنت حسن
الفوضى الخلافة.. أم الرشد الخلاق ؟
المزيد

الثقافة

اليوم.. ندوة نادرة لـ حسنين هيكل بقناة «العامة للكتاب»

«رياح كامينو» رواية مرتقبة للأمريكى جون جريشام

«الثقافة» تعرض لقطات حقيقية لعبور أكتوبر فى «موكب النصر»

«أطياف كاميليا» لـ نورا ناجي في طبعة ثانية عن دار الشروق