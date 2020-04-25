سامح عاشور: «عطية» يدفع فواتير فوزه بالانتخابات.. وفريقه يشوهه

رد المحامي سامح عاشور، نقيب المحامين السابق، على إشارات الاتهامات التي تم توجيهها له في الفترة الأخيرة.وأكد عاشور، في تصريحات له، أن هناك تعقبا وتتبعا غير محترم ولا يليق بحجم ومكانة نقابة المحامين، وأيضا لا تليق بسنه، خاصة أنه ينزلق إلى معارك وخصومات ليست شريفة.وعلق: رجائي عطية يدفع فواتير دعمه الآن، والفريق المعاون له هو من يشوهه، خاصة أن رأي جبهة الإصلاح في بعض معلوم وتم تسريب مكالمات تثبت ذلك، ولا يجمعهم إلا الإساءة لسامح عاشور".وقال إنه تم تصوير كامل المستندات التي داخل نقابة المحامين، ويجري تفتيشها من قبل قائمة الإصلاح التي كان لها دور في الانتخابات للبحث عن ملفات وخصوم وغيره، وهو أمر غير مسبوق.ونوه: مجلس النقابة يتواجد كل يوم دون أن يجتمع ولكن بهدف جمع المستندات بما يشين نقابة المحامين.