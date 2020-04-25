ضبط متهم بكمية من الأقراص المخدرة فى سوهاج

أكدت معلومات وتحريات قسم مكافحة جرائم المخدرات بمديرية أمن سوهاج بالاشتراك مع وحدة مباحث قسم شرطة ثان سوهاج، قيام أحد الأشخاص (عاطل- له معلومات جنائية مسجلة، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان سوهاج) بالاتجار في المواد المخدرة مُتخذًا من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المذكور وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين وزنت 250 جراما- كمية من مادة الشابو المخدر وزنت 250 جراما- 82 قرصا مخدرا لعقار الكبتاجون – 50 قرصا لمخدر عقار التامول - أداة لتعاطى المواد المخدرة - مقص حديدى - سلاح أبيض "مطواة"- ميزان حساس - مبلغ مالى - هاتف محمول) وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة الاتجار والسلاح الأبيض بقصد الدفاع.تم اتخاذ الإجراءات القانونية.