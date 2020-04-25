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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

جابان تايمز: رُبع طاقم السفينة الإيطالية باليابان مصابون بكورونا

السبت 25/أبريل/2020 - 12:31 م
جريدة الدستور
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ذكرت وسائل إعلام محلية يابانية اليوم السبت أنه تم تأكيد 60 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ضمن طاقم السفينة السياحية الإيطالية "كوستا أتلانتيكا" الراسية في اليابان.

وذكرت صحيفة (جابان تايمز) في نسختها باللغة الإنجليزية اليوم أنه مع اكتمال فحوصات طاقم السفينة بالكامل ارتفع عدد المصابين بالفيروس إلى نحو 150 شخصًا وهو ما يمثل نحو ربع طاقم السفينة المؤلف من 623 فردًا، في وقت تعاني فيه مستشفيات بعض مناطق اليابان من نفاد الأسرة، علمًا بأن عدد الإصابات بالفيروس في اليابان تجاوز 12800 توفي منهم 345، ولم تعلق سلطات ناجازاكي على الأنباء.

وترسو السفينة "كوستا أتلانتيكا" في اليابان منذ فبراير الماضي لإصلاحات وصيانة بعد أن حالت الجائحة دون إجراء إصلاحات مقررة في الصين. وفرضت سلطات جاكازاكي حجرًا صحيًا عليها فور وصولها وأصدرت أوامر لطاقمها بعدم مغادرة محيط الرصيف إلا لزيارات المستشفى، لكن مسئولين في المحافظة قالوا في وقت سابق إن بعض أفراد الطاقم غادروا السفينة دون علمهم وطلبوا معلومات مفصلة بشأن تحركاتهم.

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