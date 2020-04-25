حبس متهم بترويج الحشيش في السلام 4 أيام

أمرت نيابة السلام الجزئية، بحبس المتهم "ع.س"، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بترويج مخدر الحشيش بمنطقة السلام، وكانت معلومات وتحريات لضباط مباحث قسم شرطة السلام، قد أكدت قيام المتهم بحيازة وإحراز مخدر الحشيش بقصد الاتجار.عقب تقنين الإجراءات، وبإعداد الأكمنة اللازمة، تمكنت قوة أمنية من ضبطه وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية من مخدر الحشيش، ومبلغ مالى، وهاتفى محمول، بقصد الاتجار، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقرا بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته الآثمة، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات.